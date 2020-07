TS – La somiglianza tattica di Conte e Fonseca: il confronto tra i tecnici di Inter e Roma

Roma-Inter è anche il secondo confronto stagionale tra Antonio Conte e Paulo Fonseca, entrambi alla prima stagione sulle rispettive panchine. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, tra i due tecnici vi è una sorta di derby, poiché presentano una spiccata somiglianza dal punto di vista tattico: ecco il confronto tra i due moduli.

Se Conte fa agire i suoi con un 3-5-2 che può variare in un 3-4-1-2 in caso di presenza di Christian Eriksen, più a suo agio sulla trequarti che come mezzala, Paulo Fonseca ha adottato un altrettanto particolare schema di gioco con la difesa a tre uomini: si tratta di un 3-4-2-1, con giocatori di qualità alle spalle del cigno di Sarajevo, Edin Dzeko.

In mediana agiscono Diawara e Veretout, dietro a Pellegrini e Mkhitaryan; la chiave tattica, però, sta negli esterni, esattamente come nella filosofia di Conte: essi diventano ali aggiunte in fase offensiva, mentre nel ripiegamento si vira in una sorta di difesa a quattro elementi.

