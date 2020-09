Conte frena sulla riapertura degli stadi: “Assolutamente inopportuna”

Ad una settimana esatta dall’inizio della Serie A 2020/2021 i tifosi delle squadre difficilmente potranno ritornare allo stadio. L’ultima volta – a causa della pandemia da Covid-19 – è stata a febbraio: per i tifosi dell’Inter era il derby di Milano, vinto 4-2 sul Milan dai ragazzi di Antonio Conte.

Oggi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha dato una brusca frenata sulla riapertura degli stadi che dunque sembra ancora lontana: “Per quanto mi riguarda la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma anche in fase di entrata e uscita, non è assolutamente opportuna”.

