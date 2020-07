Conte furibondo dopo Inter-Bologna, duro faccia a faccia con Marotta, Ausilio ed Oriali

L’Inter esce clamorosamente sconfitta dal confronto di ieri sera contro il Bologna. I nerazzurri perdono punti fondamentali in ottica Scudetto ed ora devono guardarsi le spalle, perché l’Atalanta è lontana solo una lunghezza. Una gara che si era messa bene per gli uomini di Antonio Conte, grazie alla rete del vantaggio di Lukaku, poi però è stato tutto ribaltato, complice anche l’errore dagli undici metri di Lautaro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, c’è stato un duro faccia a faccia tra il tecnico leccese e i dirigenti, che addirittura avrebbe fatto ‘tremare le mura di San Siro’.

Proprio come l’anno scorso, quando la squadra di Mihaijlovic usciva vittoriosa contro l’Inter e metteva a rischio il quarto posto dei nerazzurri, così succede quest’anno con la terza posizione. E’ stato un risultato che ha fatto infuriare Conte, che a fine partita è entrato negli spogliatoi furibondo alzando la voce in presenza di Marotta, Ausilio e Oriali. Un colloquio con toni forti che sarebbe durato addirittura un’ora, a giustificazione del fatto che il tecnico si è presentato in sala stampa circa novanta minuti dopo il fischio finale del match.

