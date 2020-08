Conte sull’asso del Bayer, Havertz: “Può diventare un grande, speriamo domani non lo dimostri”

Kai Havertz sarà probabilmente uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra di mercato, se non addirittura il migliore. Il gioiellino del Bayern Leverkusen infatti, valutato circa 90 milioni di euro e seguito da mesi dal Chelsea, sta sorprendendo tutti con la trasformazione da rifinitore a bomber di razza, per quanto atipico.

Havertz sarà il principale spauracchio per la difesa nerazzurra nei quarti di finale di Europa League, data anche la velocità e l’agilità che potrebbero mettere in difficoltà i difensori di Antonio Conte, fortissimi nell’uno contro uno ma sempre in affanno contro i giocatori rapidi e tecnici.

L’allenatore dell’Inter ha parlato a margine della conferenza della vigilia, come riportato dal sito del club, proprio del giovane campioncino: “Havertz è un giocatore che ha grandi qualità, è sotto gli occhi di tutti quello che sta dimostrando. Ha grande tecnica e sono convinto che abbia le carte in regola per fare una grande carriera e diventare un campione. Tuttavia, ovviamente, spero che domani si inceppi e non dimostri le proprie qualità”.

