Conte in ansia, Lukaku preoccupa: doppio problema al cambio. Torino a rischio

Inter e Conte in ansia. La squadra nerazzurra rischia di dover fare a meno di Romelu Lukaku in vista del match contro il Torino in programma lunedì sera a San Siro.

Come riportato da Tuttosport, l’attaccante belga ha avvertito un dolore alla schiena e all’adduttore della coscia ed ha lasciato il terreno di gioco prima della fine della partita. Lukaku si è poi diretto sul pullman con del ghiaccio.

Le sue condizioni sono da valutare. C’è da capire se si tratta solo di affaticamento o se salterà la gara di campionato contro il Torino.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!