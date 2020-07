CdS – Conte-Inter, le turbolenze sono alle spalle: ora si lotta per secondo posto ed EL. Poi lo step successivo

Per quest’anno, va bene così. In sostanza, è questo quello che è stato deciso nei corridoi del quartier generale dell’Inter: è questa la sintesi del patto – più o meno tacito – stretto tra Antonio Conte e la dirigenza dopo le turbolenze dei giorni scorsi, dovute anzitutto agli sbandamenti della squadra e a un progetto che sembrava repentinamente messo in discussione. Non che non ci sia più nulla per cui lottare: il secondo posto in campionato resta un obiettivo, così come rimane un obiettivo fare il meglio possibile in Europa League, cercando possibilmente di vincerla, o perlomeno arrivare in fondo. Conte farà il massimo per spingere la squadra verso questi due obiettivi e – stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport – la dirigenza dell’Inter, in cambio, cercherà di mettere l’allenatore nelle condizioni di compiere, il prossimo anno, un altro salto di qualità alla squadra.

Naturalmente, in tutto questo, si parla di mercato. L’Inter, nei giorni scorsi, si è già assicurata il profilo di Hakimi, e intanto deve pensare a qualche uscita per finanziare i prossimi possibili colpi: soprattutto usato sicuro, gente cioè da mettere in campo con contezza di quale sia il potenziale che possa sprigionare. Si pensa a N’Golo Kanté o Emerson Palmieri dal Chelsea (Conte li ha allenati entrambi), oltreché Edin Dzeko (già vicino un anno fa, poi rimasto alla Roma). Saranno finanziati da qualche uscita: Eriksen non è più così certo di restare a Milano, e lo stesso discorso vale per Brozovic, Skriniar e altri. La lista c’è, se ne occupa Conte direttamente: sia in entrata, che in uscita.

