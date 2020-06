TS – Conte carica già la sua Inter: gli allenamenti durissimi provocano qualche ‘mugugno’

Se qualcuno pensava che la sosta avesse ammorbidito Antonio Conte, si sbagliava di grosso. Il tecnico leccese non vedeva l’ora di poter tornare a riassaporare la brezza del lavoro sul campo e mettere sotto torchio i propri ragazzi per averli al meglio sin dall’inizio. L’obiettivo dell’allenatore è quello di arrivare pronto già all’appuntamento di Coppa Italia contro il Napoli del 12 o 13 giugno, in modo da poter ribaltare il risultato e giocarsi il 17 il primo trofeo stagionale nello scontro diretto con la vincente tra Milan e Juventus.

Come riportato da Tuttosport, Conte e il noto preparatore Antonio Pintus hanno allestito allenamenti tostissimi e un menù da marines, che hanno avuto come effetto collaterale quello di perdere alcuni calciatori per affaticamento. Innanzitutto Matias Vecino, che ha accusato un dolore al ginocchio nel corso della scorsa settimana. Ma, si vocifera, abbiano avuto problemi simili anche de Vrij, Godin e Bastoni.

Nessuno di questi infortuni è stato evidente comunicato, dal momento che si tratta di normali affaticamenti dovuti alla mole altissima dei carichi di lavoro. Sempre secondo il quotidiano sportivo torinese, però, sarebbero giunte alcune lamentele alle orecchi di Marotta e Ausilio. Mugugni che avranno vita breve visto che tra pochi giorni si ritorna in campo e, con partite ogni 3 giorni, non vi sarà più tempo per lavorare su certi aspetti.

