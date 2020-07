Inter-Bologna, Conte (Dazn): “Mi assumo le colpe, ora tutti dimostrino di essere da Inter”

E’ un’assunzione di responsabilità ma anche una specie di penultimatum ai calciatori, il sunto delle dichiarazioni di Antonio Conte a DAZN dopo la sconfitta dell’Inter a San Siro contro il Bologna. Il tecnico nerazzurro ha così sintetizzato la sfida di questa sera: “C’è poco da dire anche perché è abbastanza chiaro quello che è successo e tutti quanti ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità – ha dichiarato – Io per primo, poi i calciatori, abbiamo regalato la partita e sta succedendo troppo spesso”.

Ancora Conte: “La delusione è tanta e spero valga lo stesso per i ragazzi – continua – Sicuramente ci sono delle situazioni e delle valutazioni che si devono fare perché la partita era praticamente vinta, avremmo dovuto portarla a casa in carrozza. Mi viene difficile da spiegare, eravamo in superiorità numerica, in vantaggio e abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare sul rigore. Non ci siamo riusciti ma eravamo ancora in vantaggio, con un uomo in più, in controllo del gioco. Non è la prima volta che accade, delle domande io me le faccio e se le devono fare anche i calciatori”.

“Essendo l’allenatore sono il primo responsabile e cerco tramite il lavoro di avere delle risposte, da qui fino alla fine della stagione ognuno dovrà dimostrare di meritare di stare nell’Inter – continua Conte – Vale per l’allenatore e per tutti i calciatori. Se c’è un progetto vincente e c’è voglia di tornare a vincere dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per dimostrare di valere l’Inter. Evidentemente abbiamo ancora dei passi da fare per diventare una grande squadra. Detto questo, ci lecchiamo le ferite, mi auguro che nei giocatori scorra un po’ di veleno, anche solo l’1% di quello che scorre nelle mie vene, sarebbe un buon punto di partenza. Ora bisogna chiudere il discorso Champions e sbagliare il meno possibile. Siamo tutti sotto esame e dobbiamo dimostrare di poter essere protagonisti di un progetto vincente”, conclude.

