SM – Inter, tutti i dilemmi di Conte: dalle questioni tattiche agli aspetti mentali. I punti di (ri)partenza dopo il ko col Bologna

Parte il processo all’Inter, tanto per usare un titolo particolarmente in voga negli ultimi tempi, almeno per quanto riguarda le cose nerazzurre. Le udienze preliminari – fuor di metafora, le partite disputate e le prestazioni messe in campo dall’Inter dopo il lockdown – hanno fornito materiale a sufficienza ai critici per decidere le imputazioni nei confronti di Antonio Conte e dei calciatori. Ed eccole, quindi, le imputazioni: la ritrovata “pazzia” – intesa come fragilità mentale – che Conte voleva tanto estirpare, questo unito a un gioco e a dei risultati che, almeno secondo Sport Mediaset, ancora non sono così sfavillanti come ci si sarebbe aspettato dopo un anno col tecnico salentino.

Dopodiché, certo, è vero: l’Inter, quest’anno, probabilmente si qualificherà in Champions League molto più tranquillamente che nelle passate stagioni, senza rischiare sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. Ma quest’anno, a differenza degli altri, c’era Conte, c’erano gli acquisti chiesti da e fatti per Conte: è insomma normale che qualcuno si aspettasse di vedere un’Inter che fosse la riedizione aggiornata della Juventus del 2011 o del Chelsea del 2016. E invece, la sensazione è che occorrerà aspettare quantomeno il prossimo anno per arrivare alla risoluzione di alcuni problemi, giusto o sbagliato che sia.

Sempre secondo Sport Mediaset, infatti, la sconfitta di ieri contro il Bologna sarà occasione, per Conte e per l’Inter, di cominciare a ragionare sulla validità del proprio progetto tattico, ed eventualmente su come modificarlo in vista del prossimo anno: questo anche alla luce del fatto che il 3-5-2 (o l’ultimo 3-4-1-2) costringe puntualmente alla sofferenza i vari Skriniar, Godin (che però dovrebbe lasciare l’Inter a fine stagione) ed Eriksen, ossia la punta di diamante dell’ultimo mercato nerazzurro. Sono incognite, queste, con cui i nerazzurri saranno costretti a concludere la stagione: tenendosi stretto quantomeno il terzo posto, e cercando nell’Europa League un’occasione di pieno riscatto.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!