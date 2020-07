Conte sorride, l’Inter ha la miglior difesa in Italia: 3 clean sheet nelle ultime 4 partite

Fa bene Antonio Conte a prendersela molto spesso con le critiche ingenerose piovute sulla sua formazione nelle ultime settimane. Come sottolineato dal tecnico leccese nel post-partita di Marassi, guardando i numeri e la classifica dell’Inter si dovrebbe parlare solamente di una stagione estremamente positiva della sua squadra. Ad oggi, la formazione nerazzurra può infatti vantare la miglior difesa del campionato con 36 reti subite. Nelle ultime quattro partite, tra l’altro, Samir Handanovic non ha subito reti in tre occasioni mantenendo dunque la porta inviolata. In Serie A, insieme all’Udinese, l’Inter è quella con più clean sheet in campionato: 12!

Altri numeri che lasciano ben sperare riguarda l’attacco, il secondo della Serie A a quota 77 dopo l’Atalanta, e soprattutto le sconfitte stagionali. Se la formazione di Gasperini e la Juventus hanno perso 5 volte in campionato, ancor meglio ha fatto l’Inter che ha totalizzato solamente 4 sconfitte fino ad oggi. Una statistica che dimostra come la squadra debba migliorare soprattutto sui 10 pareggi totalizzati: troppi per una squadra che ha fame di vittorie e che ambisce a togliere il titolo al predominio della Juventus.

