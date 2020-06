Conte e l’Inter sorridono. Rientrano quasi tutti gli infortunati

L’Inter sorride, gli infortunati ritornano in gruppo. Secondo quanto riferito da un tweet di Marco Barzaghi, l’infermeria ad Appiano si è svuotata. L’unico ancora con problemi fisici sarebbe Vecino. L’uruguaiano infatti sembrerebbe non aver ancora smaltito il problema al ginocchio. Ristabiliti quindi Godin, D’Ambrosio e De Vrij, uscito acciaccato dalla sfida di Napoli. La difesa, in vista di Inter-Sampdoria dovrebbe quindi tornare al completo. Dopo la sconfitta di coppa Italia, la squadra dovrà rialzarsi, già da domenica. Per farlo Conte avrà la squadra quasi completamente ristabilita.

