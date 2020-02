Conte la risolve con i cambi: ora la squadra è più completa

Siamo ancora curiosi – ed in attesa – di guardare l’Inter al completo. Gli infortuni che hanno colpito la rosa di Antonio Conte sono stati innumerevoli ed il tecnico nerazzurro non ha quasi mai potuto contare sull’intero organico a disposizione. Il mercato da questo punto di vista ha dato una grossa mano portando giocatori di spessore internazionale come Eriksen, Young e Moses, ed il problema – anche se parzialmente – è stato risolto.

Ieri sera alla Dacia Arena di Udine infatti, l’Inter è riuscita a portare a casa una partita difficile, rognosa, contro una squadra molto fisica e su un campo ai limiti della praticabilità. Lo ha fatto – forse per la prima volta – grazie ai cambi di Conte: a mezz’ora dal termine infatti sono usciti gli opachi Esposito ed Eriksen, e sono entrati Brozovic e Sanchez. Se nel girone di andata questi cambi non potevano essere effettuati, complice l’infortunio del cileno e la titolarità del croato, ora l’Inter ha la possibilità di mischiare le carte e per 60 minuti di gioco fare a meno anche di un perno fondamentale come il numero 77.

Quando è entrato Brozovic infatti è cambiata completamente la gara, ma è stato bravo Conte a leggere il momento: avversari più stanchi, più possibilità di palleggio e risultato portato a casa. Bene anche il recupero di Sanchez: dopo le critiche per la partita di Coppa Italia ci voleva una gara così. Ora via al mese “infernale”, sperando di contare per la prima volta su tutti, Handanovic per primo.



