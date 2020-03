CdS – Conte conferma Moses: aria di riscatto con il Chelsea

Si è visto poco, in effetti, Victor Moses dal suo arrivo all’Inter nello scorso gennaio, Ma tanto è bastato per convincere Antonio Conte di poter contare sulla stessa freccia che al Chelsea, nella stagione della vittoria dell’ultimo campionato, divenne il suo asso nella manica. Il nigeriano andava infatti rimesso a lucido dal punto di vista fisico prima di poter essere lanciato anche nelle gare che contano.

Nel momento in cui stava dando sempre maggiori garanzie, però, dopo un risentimento muscolare la crescita di Moses è stata pure stoppata dalla sospensione dei campionati. In ogni caso, come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, l’Inter punterà comunque al riscatto per averlo nella migliore condizione il prossimo anno. A breve riprenderanno i colloqui con il Chelsea, cercando di ottenere uno sconto sulla cifra di 10 milioni precedentemente pattuita.

