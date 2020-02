Il CdS su Conte: “E’ un frutto della pianta Mourinho. Ha dato interpretazione estensiva del rumore dei nemici”

Se nell’analisi del giornalista del Corriere dello Sport, Angelo Carotenuto, Maurizio Sarri appartiene a quello scuola di Arrigo Sacchi – secondo cui è tatticamente contemplabile un solo calcio possibile – Antonio Conte, invece, è più un allenatore alla Mourinho, tecnico che dà il meglio di sé quando si sente accerchiato, abituato a lavorare sotto pressione e compiere grandi imprese, con l’ossessione della vittoria costantemente presente nel suo lavoro quotidiano. Conte, a differenza di Sarri, è arrivato all’Inter con un’idea ben precisa, sia negli uomini che nella proposta. Lo juventino, invece, si è già ritrovato tra le mani un giocattolo perfetto, il quale – però – non corrispondeva perfettamente alle sole caratteristiche ricercate dallo stesso.

Questo il commento del giornalista Carotenuto: “Antonio Conte è un frutto della pianta Mourinho. Dà il meglio di sé dentro una cittadella assediata. Così come tra le carte Pokémon esiste l’evoluzione della specie, Conte ha dato una interpretazione estensiva del rumore dei nemici. Ogni tanto gli capita di sentire lo stesso rumore anche tra gli amici. È uno straordinario diffusore di tensione. Crede che sia la soggezione a muovere il mondo. Conte ha una ciurma che vive di assalti, l’esperienza di chi sa come si conducono e l’ossessione che ci sia nascosta chissà dove qualcosa che glieli manderà per l’aria”.

