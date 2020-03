Coronavirus, Conte dona 12 computer per la scuola in ospedale a Torino

Tutti in prima linea per l’emergenza Coronavirus, dall’Inter che ha fatto una donazione sia in denaro che in materiale medico, ma anche dato vita ad una raccolta fondi. Anche i singoli membri del club hanno cercato di dare il loro supporto, così come Antonio Conte, l’allenatore nerazzurro, che ha donato ben 12 computer per la Scuola all’Ospedale Regina Margherita di Torino per i bambini ricoverati in neuropsichiatria.

Come riporta il Corriere, la preside della scuola polo Peyron, Tiziana Catenazzo, aveva parlato con l’allenatore e sua moglie e tempo 24 ore è arrivato il regalo inatteso. Ecco le sue parole: “Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria. A causa dell’emergenza coronavirus anche i ricoverati in neuropsichiatria infantile sono rimasti senza insegnanti, senza cellulare, senza computer per la didattica a distanza. Con il regalo dei coniugi Conte potremo ristabilire con loro un minimo di relazione, ancora più preziosa in questo periodo“.

“È un gesto di particolare attenzione e utilità che apprezziamo tantissimo. L’assenza della scuola, quella vera, in presenza, procura un disagio enorme agli allievi ricoverati poiché l’istruzione è parte integrante del protocollo terapeutico“.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!