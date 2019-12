Conte parla da nerazzurro: “Grazie a chi mi ha voluto qui: vogliamo lasciare una traccia indelebile”

Dopo Steven Zhang tocca ad Antonio Conte salutare i presenti in occasione della cena di gala organizzata dall’Inter per il Natale. Il tecnico nerazzurro dal palco ha espresso tutte le sue soddisfazioni per la nuova avventura in nerazzurro.

AUGURI – “Inutile dire che sono un po’ in difficoltà a parlare da questo palco: volevo augurare un buon Natale a tutti e ringraziare tutti quelli che fanno parte della famiglia dell’Inter, dai calciatori per quello che danno quotidianamente e tutto lo staff e chi lavora alla Pinetina. Grazie anche a chi lavora per noi, negli uffici, e chi non vediamo magari quotidianamente: grazie del vostro apporto”.

DOVERI – “Per me è il primo anno da allenatore dell’Inter: grazie a chi ha voluto che ciò accadesse. Il mio desiderio deve essere quello di cercare di lasciare una traccia, non importa per quanto tempo, l’importante è che si abbia voglia di lasciare una traccia. Significa lavorare con passione, sacrificio, sudore. Abbiamo il dovere di rendere l’Inter migliore ed abbiamo una sola via: cercare di essere migliori noi stessi ponendoci a livelli sempre più alti”.

VITTORIA – “Concludo con una frase che ha detto Pelè: “Più difficile è la vittoria, più sarà bello e più ci sarà gioia e contentezza nel vincere”. Grazie e buon Natale a tutti!”

