Pirlo alla Juventus, Conte gli dà il benvenuto: “Sto diventando vecchio. Sono molto contento per lui”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bayer Leverkusen, Antonio Conte ha avuto modo di dare il benvenuto ad Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus.

Con lui il tecnico nerazzurro ha condiviso tre stagioni in bianconero e una breve parentesi in Nazionale. Ecco le sue parole: “Sono molto contento per lui oltre a quello che mi ha dato calcisticamente è una persona eccezionale per la quale ho grandissimo affetto. Per il resto questa cosa che giocatori che prima allenavo mi fa pensare che sto diventando vecchio”.

>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<