Conte porta l’Inter in pole per Pogba: nell’affare anche Lautaro Martinez

Lautaro Martinez da una parte, Paul Pogba dall’altra. Una trattativa che all’apparenza può sembrare impossibile ma che, secondo il Daily Mirror, può innescarsi in qualsiasi istante. Il tabloid inglese riferisce di un interessamento da parte dei nerazzurri per il centrocampista francese. Il giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità nell’accettare il trasferimento, prendendo con entusiasmo il nuovo abbraccio con il suo ex tecnico Antonio Conte. Ma sul piatto, secondo il portale inglese, va inserito Lautaro Martinez.

L’argentino piace molto al Manchester United che valuta però Pogba 150 milioni di sterline: uno scarto di ben 70 milioni rispetto alla valutazione fatta per il Toro e che porta con sé un’infinità possibilità di trattative. Secondo il Daily Mirror però, grazie a Conte l’Inter si è portata in pole position per il francese, superando il Real Madrid e la Juventus, a lungo interessate alla stella della Francia.

