Conte stile Premier: ecco come vuole fare grande l’Inter

Antonio Conte, dopo la sua esperienza in Premier League, ha deciso di trapiantare tutto ciò che ha appreso all’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, ha iniziato con il portare a Milano Romelu Lukaku e Alexis Sanchez, entrambi dal Manchester United. Adesso, invece, attende l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham e quello di Oliver Giroud dal Chelsea, che si è promesso al suo mentore. Senza dimenticare Ashley Young, già ufficializzato dall’Inter.

Conte è riuscito ad abbattere quel luogo comune che parla di come i calciatori provenienti dai club inglesi facciano fatica ad ambientarsi in Italia. Vota e decide Conte e mette i calciatori al suo servizio: da Lukaku che è sempre a disposizione fino ad arrivare a Sanchez che entra e può fare gol, passando per Young che può essere leader e uomo spogliatoio. Eriksen è colui che si è formato all’Ajax, mentre Giroud ha vinto l’Europa con Sarri.

Con Marotta-Ausilio-Conte, l’Inter si prepara a delle coppie da urlo che possono interscambiarsi. L’unico rimpianto, al 31 gennaio, potrebbe essere Arturo Vidal, ma non si può di certo avere tutto. La squadra di Conte avrà Bastoni titolare che si scambierà con Godin, D’Ambrosio un’alternativa per i centrali e per i giochi da esterno alto. A centrocampo Brozovic avrà al suo fianco Eriksen e uno tra Barella e Sensi destinato a subentrare a gara in corso, Young che può agire a destra e sinistra. In attacco spazio alla coppia Lukaku-Lautaro con Sanchez e Giroud a subentrare, ma anche Sebastiano Esposito.

