Conte può sorridere: con Vidal e Kolarov nasce l’Inter dei guerrieri. Ecco le due versioni nella mente del tecnico

Dopo quello di Achraf Hakimi ufficiale ormai da settimane, l’Inter si sta preparando per perfezionare altri due colpi in entrata dal calciomercato. Il primo è quello di Aleksandar Kolarov, che sbarcherà a Milano ad inizio prossima settimana per visite mediche e firma sul contratto (al momento è impegnato con la nazionale). Il secondo, invece, è quello di Arturo Vidal, per il quale si sta solo attendendo la risoluzione del contratto in essere con il Barcellona.

Due calciatori, quelli in arrivo, che andranno a comporre l’Inter dei guerrieri che Antonio Conte ha nella mente. Una squadra che l’edizione odierna di Tuttosport visualizza in due versioni differenti, col canonico 3-5-2 o con la variante del 3-4-1-2: in entrambi i casi, però, Kolarov e Vidal sarebbero protagonisti in prima linea.

