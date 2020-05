Conte può sorridere: ottimi segnali dai test! E quegli allenamenti in video su Zoom…

L’Inter è tornata in campo. I giocatori nerazzurri hanno potuto ritrovare confidenza con l’erba di Appiano Gentile che ha riaperto in totale sicurezza le proprie porte per lo svolgimento degli allenamenti individuali dopo il via libera del governo. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono arrivati ottimi segnali dai test: i giocatori dell’Inter sono apparsi in buone condizioni. I compiti a casa sono stati svolti con diligenza attraverso la piattaforma Zoom in cui Conte e i preparatori hanno dato direttive sulla parta fisica.

Oggi pomeriggio nuovo appuntamento, non c’è tempo da perdere in vista del 18 maggio sperando che quel giorno finiscano le limitazioni. Il programma sarà lo stesso: semplici sgambate per ritrovare il ritmo e un lavoro che si intensifica piano piano con il passare dei giorni.

