Conte recupera i pezzi. De Vrij c’è, Sensi scalpita: fissato il rientro

Buone notizie dall’infermeria per Antonio Conte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ritrova Stefan De Vrij per la partita in programma domani a San Siro contro il Napoli.

Il difensore olandese, escluso dalla sfida contro il Genoa per una distorsione al ginocchio rimediata contro la Fiorentina, ha svolto tutto il riscaldamento con i compagni al Marassi e tutto fa pensare ad un suo recupero immediato.

Intanto si avvicina anche il rientro di Stefano Sensi. Fuori dal 19 giugno per colpa di una distrazione del bicipite femorale destro, il centrocampista nerazzurro sta ancora lavorando da solo ad Appiano ma l’intensità delle sedute personalizzate continua ad aumentare. L’obiettivo è riportarlo in gruppo prima del prossimo weekend, per poterlo avere contro il Getafe il 5 agosto a Gelsenkirchen.

