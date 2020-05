Conte gela la Serie A: “Per la ripresa dei campionati servono garanzie che al momento non ci sono”

Il Premier Giuseppe Conte è tornato a parlare questa sera in vista della riapertura totale prevista per il 18 maggio. L’emergenza dovuta al Covid-19, per quanto sia in fase di contrazione, non è ancora del tutto svanita e la minaccia persiste, perciò, al contrario di quanto ci si poteva aspettare, il Primo Ministro ha smentito tutte le aspettative che erano nate negli ultimi giorni intorno ad una eventuale data di ripartenza della Serie A.

Conte, riguardo allo sport, ha dichiarato: “Il calcio è uno sport con tantissimi appassionati e per forza di cose ci sono molte pressioni affinché ricominci il campionato. Il Ministro Spadafora sta seguendo molto attentamente la situazione, è molto responsabile, come tutto il governo del resto. Bisogna quindi capire prima di far ripartire, non solo il calcio, ma anche tutti gli altri sport, se si possono realizzare tutte le condizioni necessarie per ricominciare in sicurezza. Ora come ora quindi non ci si può sbilanciare con date certe, perché servono garanzie che, al momento, non abbiamo ancora. Speriamo tutti che tali condizioni si verifichino quanto prima”.

