TS – Conte a ritmo ‘Special’: avvicinato il record di Mourinho

Non fosse stato per l’ormai nota maledizione d’inverno, l’Inter di Antonio Conte avrebbe seriamente rischiato di abbattere il record di José Mourinho. Il ruolino tenuto dal tecnico portoghese alla prima stagione a Milano dopo appena 25 giornate, è infatti ad oggi il miglior risultato della società negli ultimi 40 anni. In quel caso, lo Special One si ritrovava una squadra già consolidata, ma soprattutto vincente e dominatrice in Italia. Nel caso di Conte, invece, vanno fatte alcune precisazioni.

Innanzitutto, il tecnico leccese – rispetto al record dei 59 punti di Mourinho – certo non sfigura con i suoi 54 in classifica dopo 25 giornate. Questo, come ribadito da Tuttosport, dimostra che il lavoro dell’ex Chelsea è oltremodo positivo al suo primo anno all’Inter. A differenza del portoghese, infatti, il gruppo ereditato da Conte era reduce da due quarti posti consecutivi e con scarsa esperienza. Ma, soprattutto, con poca abitudine alla vittoria: il tasto su cui l’allenatore sin dal primo giorno sta cercando di martellare la testa dei propri calciatori. Mentalità vincente…

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!