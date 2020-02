Conte su Eriksen: “Sta lavorando bene, presto partirà dall’inizio”

Antonio Conte è apparso tranquillo ma allo stesso tempo molto concentrato nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio. Il tecnico nerazzurro sa bene l’importanza della sfida e soprattutto la forza dell’avversario, come ha sottolineato più volte.

Le parole di Conte hanno offerto molti spunti, uno dei quali è la condizione di Christian Eriksen, sul quale il mister ha risposto così: “Sta lavorando con noi, sta iniziando a capire le cose. L’ho fatto giocare da subito e non lo avevo mai fatto in carriera. Con l’Udinese qualcuno aveva parlato di una prestazione negativa e non dentro la squadra, era normale. Ero forzato ed ora c’è stato del tempo per lavorare. L’impiego che gli ho dato è stata la cosa migliore, ha inciso nei minuti in cui è entrato. Sicuramente lo vedremo dall’inizio nelle prossime gare quando lo riterrò opportuno”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!