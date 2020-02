Conte torna in ansia: altro stop per Sensi, centrocampo in emergenza. E sull’ex Sassuolo…

Il problema fisico accusato il 6 ottobre scorso contro la Juventus fece disperare tutti i tifosi nerazzurri, che persero il calciatore probabilmente più in forma e decisivo di quella fase di stagione. Da quel momento in poi, però, nessuno poteva immaginare la vera e propria deriva fisica alla quale Stefano Sensi sarebbe andato incontro. Da quell’elongazione all’adduttore, infatti, l’ex Sassuolo non è stato più lo stesso, ed è stato costretto ad aspettare l’arrivo dell’anno nuovo per tornare in campo.

Il 2020, però, non ha portato grandi miglioramenti: il Sensi visto ad inizio stagione è completamente sparito, complice una necessaria fase di nuovo rodaggio che ha dovuto passare dopo oltre tre mesi di stop quasi totale. L’infiammazione allo scafoide del piede sinistro accusata qualche giorno fa, però, rimette il centrocampo dell’Inter in una condizione di emergenza. Con Gagliardini ancora ai box, infatti, le rotazioni di Conte tornano a farsi quasi forzate, oltre ad avere grandissimo bisogno dell’ambientamento totale di Christian Eriksen, che ora, scrive La Gazzetta dello Sport, dovrà forzare i tempi. Inoltre, in vista del futuro la società dovrà fare delle valutazioni su Sensi: da probabile perno del centrocampo dei prossimi anni l’ex Sassuolo potrebbe ora vedere rivalutato – e non di poco – il suo ruolo nel futuro più immediato.

