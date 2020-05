Conte a cuore aperto: “Vivo intensamente il mio lavoro. Quando sono felice, voglio condividerlo”

Nella sua breve ma intensa parentesi a Stamford Bridge, Antonio Conte non può che aver lasciato ricordi importanti; ha seguito le orme dei suoi connazionali, da Carlo Ancelotti a Roberto Di Matteo, ma con una verve agonistica senza precedenti. D’altronde, Conte, sia in campo che in panchina, è sempre stato così: è quello che confessa in un’intervista a Sky Sports, dove traspare la sua passione per il gioco.

CHELSEA – Per quanto riguarda la sua esperienza a Londra con i sostenitori Blues, Conte non ha dubbi: “Ho avuto un rapporto fantastico con i tifosi del Chelsea“. Inoltre, prosegue ricordando una sfida speciale: “La partita contro lo United è stata importante per noi, perché vincere 4-0 contro una delle squadre più forti ti dà una spinta. In quel momento abbiamo capito che potessimo lottare per vincere la Premier League: quella partita ci ha dato fiducia, è stata una spinta perché abbiamo capito molto bene che potevamo lottare per vincere il campionato“.

PASSIONE – La stessa voglia di dare il massimo l’ha manifestata anche alla Juventus, in Nazionale e, ora, all’Inter. Il mantra è sempre il medesimo: “Vivo il mio lavoro in modo intenso. A volte mostro la mia passione e voglio condividere la mia felicità con i tifosi“.

