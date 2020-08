GdS – La prima volta di Conte e Zhang: l’Europa League può aprire un ciclo vincente

La prima volta non si scorda mai; se tinta di nerazzurro, poi, non ne parliamo. Venerdì 21, alle 21, si gioca una gara da prime volte per due elementi chiave nell’Inter di questa stagione: Steven Zhang ed Antonio Conte, che si sono amati, allontanati e nuovamente riavvicinati nel giro di qualche settimana, anche grazie alla cavalcata nerazzurra in Europa League. La Gazzetta dello Sport parla di quanto possa essere importante, anche psicologicamente, una vittoria in finale.

Questo sarebbe, ovviamente, il primo trofeo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, ma non solo: l’ex tecnico di Chelsea e Juve non ha mai trionfato oltre i confini del proprio campionato, dunque la prima volta si raddoppia. Steven Zhang, invece, con una vittoria contro il Siviglia diventerebbe l’undicesimo presidente nerazzurro a vantare un trofeo conquistato, il primo dopo Massimo Moratti.

Anche quest’ultimo, tra l’altro, aveva posto in bacheca come prima conquista la Coppa UEFA, l’antenata dell’attuale Europa League, tanto cara ai tifosi nerazzurri. In quel caso, fu l’inizio di un ciclo di successi culminato nell’era del Triplete e del Mondiale per Club: che possa essere lo stesso per Zhang e Suning?

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<