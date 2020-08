Conte-Zhang, filtra serenità e la pace raggiunta: c’è un fronte comune per strappare lo Scudetto alla Juventus. E Marotta conferma

Antonio Conte e l’Inter, un rapporto che è destinato a proseguire. Il fantomatico confronto che i due dovranno avere si sta ritardando sempre più, complici gli ottimi risultati della squadra in Europa League, arrivata ormai in finale. Dopo di essa, a prescindere dal suo risultato, ci sarà l’incontro e, come conferma il Corriere dello Sport, l’esito dovrebbe essere positivo. La rabbia per lo sfogo del tecnico post Atalanta-Inter 0-2 è rientrata, come ha confermato lo stesso Marotta nel prepartita della gara contro lo Shakhtar Donetsk.

Il fronte tra dirigenza ed allenatore, ora, è comune per perseguire l’obiettivo cercato da tutti: strappare il prossimo Scudetto alla Juventus. Nei prossimi giorni, dopo la partita contro il Siviglia, ci sarà tempo di pensare al mercato e a rinforzare la squadra per raggiungere l’ambito titolo. Conte, dal canto suo, potrà avanzare richieste più pressanti, forte degli ottimi risultati raggiunti dalla sua Inter durante il primo anno di gestione.

