Contro il Genoa tocca ai ragazzi: è l’ora di Esposito ed Agoumé

Emergenza totale per l’Inter di Antonio Conte che dopo i numerosi infortuni di questo inizio di stagione deve fare anche a meno dei titolarissimi Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez assenti per squalifica. La partita contro il Genoa – almeno sulla carta – non è di quelle impossibili, ma la condizione con cui arrivano i nerazzurri non sono per nulla eccellenti.

Ecco che dunque, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico nerazzurro si affiderà a due prodotti della Primavera: Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé. Se per il primo l’esperienza in prima squadra è diventata ormai un’abitudine già dalla scorsa estate, per il talento francese c’è stato l’esordio domenica scorsa a Firenze e dunque sabato potrebbe collezionare solo la seconda presenza con i “grandi”.

Il settore giovanile dell’Inter è uno dei migliori in Italia per risultati e quantità di calciatori formati: il coraggio di Conte e le responsabilità che ci saranno sulle spalle di questi ragazzi del 2002 è tanta. Giocare a San Siro non è mai facile, ci vuole personalità per affrontare uno stadio così importante e dei tifosi esigenti. Il tecnico leccese sa però di poter contare su di loro e se all’estero il lancio di calciatori così giovani è la normalità (Ansu Fati ne è un esempio), da domani forse anche il nostro calcio vorrà allinearsi.

