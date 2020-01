Inter-Cagliari, i convocati di Maran per la sfida di San Siro

Dopo averlo affrontato in Coppa Italia, l’Inter si prepara a sfidare il Cagliari anche in campionato, nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A, in programma domenica 26 gennaio 2020 alle ore 12.30 allo stadio San Siro. In vista del match, Rolando Maran, che ha parlato in conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati. Sono 20 i giocatori che partiranno alla volta di Milano per sfidare la squadra di Antonio Conte.

Ecco la lista completa:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Klavan, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Porru, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro.

Attaccanti: Joao Pedro, Gagliano, Simeone.

