Lecce-Inter, i convocati di Liverani: out in quattro, c’è Falco

Domani partirà il girone di ritorno di Serie A e l’Inter dovrà affrontare il Lecce per provare a riconquistare la prima posizione in classifica, persa dopo il pareggio contro l’Atalanta e la vittoria della Juventus contro la Roma. In vista della gara in programma alle ore 15.00 di domenica 19 gennaio, Fabio Liverani, dopo la conferenza stampa, ha diramato la lista dei convocati.

In lista c’è Falco che, nella giornata di ieri, si è allenato a parte. Mentre non ci saranno Bleve, Calderoni, Farias e Shakhov. Ecco la lista completa:

2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 7 Donati , 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 13 Rossettini, 14 Deiola, 16 Meccariello, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 25 Gallo, 29 Rispoli, 30 Babacar, 34 Maselli, 37 Majer, 39 Dell’Orco, 77 Tachtsidis , 97 Chironi,

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!