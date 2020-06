Coppa d’Africa rimandata al 2022: l’Inter non perderà subito Hakimi

Prevista per il gennaio 2021 in Camerun, la Coppa d’Africa è stata ufficialmente rinviata di un anno a causa delle varie problematiche causate dalla pandemia di coronavirus. La CAF ha annunciato che la Coppa si giocherà nel gennaio 2022, sempre in Camerun. Buona notizia per l’Inter, che non dovrà perdere subito a gennaio il nuovo esterno Achraf Hakimi, che farà parte della rosa a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2021/2022.

