Coppa Italia, atteso l’ok per le date: probabile l’anticipo di un giorno. Le ultime

La stagione calcistica italiana ripartirà tra una decina di giorni, e lo farà con la Coppa Italia. Juventus-Milan e Napoli-Inter saranno le prime due partite che gli appassionati di calcio del paese potranno seguire, peraltro in chiaro. Le relative date, però, non sono ancora ufficiali ed è infatti atteso un pronunciamento del Governo nelle prossime ore per fissarle. Difficile, ad oggi, pensare ad un’inversione dei giorni, sebbene l’Inter sarà costretta a tornare in campo dopo tre giorni per recuperare la gara contro la Sampdoria rimandata prima della pandemia.

Più probabile, invece, che le due gare vengano anticipate di un giorno, con la possibilità quindi di vedere in campo Juve e Milan il 12 giugno, mentre Napoli ed Inter il 13. Successivamente, poi, sarà il turno dei recuperi della 25esima giornata (tra cui Inter-Sampdoria) per poi partire, dopo altri tre giorni, con le effettive giornate rimanenti della Serie A interrotta ormai quasi tre mesi fa.

