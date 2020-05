GdS – Coppa Italia, le big si ribellano: doppia ipotesi da sottoporre al governo

Se da una parte la giornata di ieri ha fatto registrare parecchio entusiasmo per la notizia della ripartenza ufficiale del campionato italiano al 20 giugno, dall’altra non sono mancate le polemiche per quanto riguarda la scelta sulla Coppa Italia. Nella primissima bozza, infatti, sono state decretate le date del 13 e 14 giugno per le semifinali e quella del 17 dello stesso mese per la finale. Milan e Juventus, capitanate dall’Inter, hanno immediatamente espresso il loro malumore per l’eventualità di dover giocare due partite evidentemente importanti – tra l’altro al primo assaggio di campo dopo il coronavirus – con così poco tempo per poter recuperare.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport nella propria versione online, per andare incontro alla volontà dei club potrebbe essere sottoposta al Governo la possibilità di anticipare il rientro di qualche giorno per quanto riguarda la Coppa Italia, dando l’opportunità di giocare le due semifinali almeno una settimana prima rispetto al 17 giugno. Altrimenti, una seconda ipotesi, riguarda lo slittamento della finale a data però in questo momento ancora da destinarsi, visto che dal 20 giugno al 2 agosto il calendario non avrà altri spazi vuoti.

