Coppa Italia, bloccata la vendita dei biglietti per Inter-Napoli: gara ad alto rischio sicurezza

Bloccata la vendita di biglietti per la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli. Lo rende noto Il Mattino che riporta la decisione rilasciata dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale. Il match è infatti considerato come gara a rischio a livello di sicurezza, con il Comitato al lavoro per individuare le migliori misure sulla gestione della sfida.

Il tutto, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe relativo alla presenza dei tifosi ospiti soprattutto in relazione a quanto accaduto il 26 dicembre 2018. Per questo, l’Osservatorio del Viminale avrebbe dato mandato alla Lega di “interessare la società organizzatrice di non avviare la vendita dei tagliandi per tutti i settori”. Valutazioni in corso dunque in vista della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli: riflessioni in chiave sicurezza per il match di San Siro considerato ad alto rischio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!