Caos calendari, cambia anche lo stadio della finale di Coppa Italia: si giocherà a San Siro. Il motivo

C’è da sperare, adesso, che (nel caso in cui una milanese, o entrambe, dovesse arrivare in finale di Coppa Italia), nessuno abbia di che ridire, perché la colpa è di chi ha deciso lo slittamento di metà partite di questa giornata di campionato, congiuntamente a quella di chi – secondo un autorevole quotidiano italiano – avrebbe fatto pressione affinché ciò accadesse: e quindi nessuno si scandalizzi se, come scrive l’edizione online del Corriere dello Sport, la finale di Coppa Italia (slittata dal 13 al 20 maggio) si giocherà a Milano e non a Roma.

Il motivo del cambio di sede – e a ricordarlo è sempre il sopra citato quotidiano romano – è ovviamente attribuibile agli Europei che si disputeranno la prossima estate: inizieranno il 12 giugno, e la partita inaugurale è prevista appunto a Roma, allo stadio Olimpico. Motivo per cui, dopo l’ultima di campionato cominceranno i lavori per risistemare l’impianto e il terreno di gioco per l’appuntamento di un mese dopo, che vedrà l’impianto capitolino essere utilizzato diverse volte nel corso della competizione. Naturale pensare che la sede della finale di Coppa Italia possa traslocare quindi a San Siro: senza scandali.



