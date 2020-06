Coppa Italia – C’è il sì del Governo: Napoli-Inter si anticipa al 13 giugno. Manca solo l’ufficialità

Le richieste dei club sono state accolte: secondo la redazione di Sky Sport le due semifinali di Coppa Italia – Juventus-Milan e Napoli-Inter – saranno anticipate al 12 ed al 13 giugno prossimi. Inizialmente previste per un giorno dopo con la finale fissata per mercoledì 17 giugno, ora il Governo avrebbe acconsentito all’anticipo.

Per i nerazzurri di Antonio Conte ci sarà da ribaltare il risultato di San Siro, quando il Napoli di Gennaro Gattuso si impose per 1 a 0 grazie alla rete di Fabian Ruiz. Ora si attende soltanto l’ufficialità: l’Inter tornerà in campo il 13 giugno, 3 mesi dopo la sfida dell’8 marzo contro la Juventus.



