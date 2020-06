Nasce la Coppa Italia Coca-Cola: prosegue la partnership tra il brand ed il calcio italiano

Coca-Cola diventa sempre più presente nel calcio italiano: dopo essere stata sponsor dell’ultima Supercoppa Italiana, vinta dalla Lazio contro la Juventus, ora nasce la Coppa Italia Coca-Cola. Come annunciato in concomitanza dai canali ufficiali del brand americano e dalla Lega Calcio, quest’ultima fase della competizione verrà sponsorizzata proprio da Coca-Cola.

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha commentato così la collaborazione: “Accogliamo con grande entusiasmo Coca-Cola, uno dei brand più conosciuti al mondo, tra i nostri partner. La partnership con Coca-Cola è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali. La nostra Coppa Nazionale, attraverso Coca-Cola, assumerà ancora più valore grazie anche alle tante iniziative di marketing e di comunicazione che realizzeremo in finale, sempre ispirate dai valori positivi del brand”.

Alex Zigliara, General Manager di Coca-Cola Italia, riprende le parole di De Siervo, commentando con entusiasmo questa nuova partnership: “Da moltissimi anni Coca-Cola sostiene lo sport e il calcio in tutto il mondo, e crediamo che la Coppa Italia possa essere una ulteriore occasione per unire le persone attraverso la celebrazione dello sport più popolare al mondo. Attraverso questa partnership e il nostro continuo coinvolgimento in eventi globali possiamo contribuire alla celebrazione dei valori che questo sport è in grado di promuovere, e tornare a vivere le emozioni del calcio come mai prima”.

Coca-Cola sarà anche lo sponsor principale del prossimo campionato di Serie A.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!