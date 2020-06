GdS – La Coppa Italia è un’occasione da sfruttare: Conte riuscirà ad alzarla per la prima volta?

In Italia 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane, in Inghilterra 1 Premier League ed 1 FA Cup: 5 trofei conquistati in carriera, ma in bacheca manca la Coppa Italia. Antonio Conte va alla caccia del primo trionfo nella competizione, esattamente come per gli altri tre tecnici in gioco: neanche Sarri, Pioli e Gattuso hanno mai alzato (da allenatori) la Coppa Italia al cielo. La Gazzetta dello Sport analizza una probabile vittoria per i nerazzurri, valutandola come un’occasione da non sprecare.

Vista l’accesa corsa Scudetto ed una fase finale in Europa League all’insegna dell’ignoto, la Coppa Italia è tutt’altro che un’alternativa su cui ripiegare: Suning vuole un nuovo trofeo nel palmarès nerazzurro, visto che l’ultimo risale al maggio 2011. Destino vuole che fosse proprio la Coppa Italia, conquistata sotto la guida di Leonardo; dopo quella vittoria, però, calma piatta. Questo tour de force finale, invece, potrebbe risultare l’inizio di una nuova era: Conte e l’Inter lo sanno bene.

