Coppa Italia, diramate le designazioni ufficiali per le due semifinali di ritorno

Manca sempre meno alla ripartenza del calcio in Italia. Venerdì e sabato andranno infatti in scena le semifinali di ritorno di Coppa Italia che stabiliranno le due squadre che il 17 si giocheranno il titolo. Tutti pronti ai nastri di partenza con il Milan che andrà a Torino per giocare contro la Juve, e con il Napoli che aspetta l’Inter al San Paolo.

Nel frattempo, sono state diramate le designazioni ufficiali della squadra arbitrale per entrambi i match:

JUVENTUS – MILAN Venerdì 12/06 h. 21.00

ORSATO

MONDIN – GALETTO

IV: MASSA

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – INTER Sabato 13/06 h. 21.00

ROCCHI

DEL GIOVANE – CECCONI

IV: MARIANI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI