Coppa Italia, Giordano fa previsioni: “Saranno decisivi gli allenatori. Occhio ad Eriksen”

Alla vigilia di Napoli–Inter, i tecnici stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. Il lungo stop forzato dall’emergenza Coronavirus ha inciso molto nella condizione dei giocatori e quello che ci aspetta sarà un calcio originale. A fare previsioni sul finale di stagione ci ha pensato Bruno Giordano. Raggiunto dai microfoni di TMW Radio, il tecnico ha fornito la sua opinione sulla Coppa Italia, che è arrivata nella fase di ritorno delle semifinali. In particolare, ha espresso un giudizio sulla gara dei nerazzurri, dando consigli tattici ad Antonio Conte.

COPPA ITALIA – “Secondo me Juventus e Napoli sono favorite per passare il turno, avendo il vantaggio della prima partita. La Juve ha pareggiato a San Siro, il Napoli in casa dell’Inter. Dipenderà molto dallo stato di forma fisico e mentale dei giocatori. Se si fosse giocato in tempi normali, avrebbero avuto più vantaggio. Ora ci sono tante incognite e il vantaggio è minimo”.

VERSO NAPOLI-INTER – “Saranno decisivi i tecnici nel trasmettere le motivazioni. L’aspetto tattico servirà poco all’inizio. Serve un tecnico alla Conte o alla Gattuso per dare certe sensazioni. Il Napoli deve giocare come sa fare, deve controllare Eriksen. Credo che queste squadre soffriranno ora, ma saranno avvantaggiate per la ripresa del campionato”.

