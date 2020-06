Coppa Italia – Il Napoli batte la Juventus ai rigori e porta a casa il trofeo

Dopo aver eliminato in semifinale l’Inter di Antonio Conte sabato sera, il Napoli batte in finale la Juventus e vince la Coppa Italia. La squadra partenopea gioca una partita attenta, ordinata e soprattutto di carattere, a differenza dei bianconeri che appiano davvero in difficoltà fisica e che non entrano quasi mai in partita.

I ragazzi di Gennaro Gattuso hanno avuto – soprattutto nel secondo tempo – un alto numero di occasioni da rete, ma un grande Buffon ha evitato il vantaggio degli azzurri. Il Napoli però dal dischetto è stato molto più freddo ed ha portato a casa la Coppa Italia, facendo così sfumare il sogno Triplete alla Juventus.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!