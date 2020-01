Coppa Italia, il Napoli sulla strada dell’Inter: partenopei protagonisti contro la Lazio

Ci sarà il Napoli di Gennaro Gattuso ad attendere l’Inter in caso di passaggio del turno in Coppa Italia. Azzurri protagonisti contro la Lazio grazie alla rete siglata da Lorenzo Insigne che lancia i partenopei in semifinale, in attesa di conoscere la prossima avversaria che uscirà dal match tra Inter e Fiorentina.

Una gara bellissima quella del San Paolo, giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. A sbloccare il punteggio dopo soli due giri di lancette ci ha pensato Lorenzo Insigne: il capitano degli azzurri è riuscito a farsi largo con una grande giocata sulla sinistra, siglando il vantaggio da posizione defilata. Al 10′ però Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, ha avuto sui piedi la grande occasione per il pari: calcio di rigore calciato e fallito, con l’attaccante che è scivolato al momento del tiro graziando Ospina. Pioggia di occasioni nel corso del match, compromesso dalle espulsioni di Hysaj e Lucas Leiva nel primo tempo e preda dei legni nel finale di gara colpiti da Milik, Immobile e Fabian Ruiz. Al triplice fischio però arriva il verdetto: l’Inter, in caso di passaggio del turno, affronterà il Napoli di Gattuso in semifinale.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!