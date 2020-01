Coppa Italia, le decisioni del giudice sportivo dopo i quarti: Hysaj salta l’Inter

Pubblicati solo pochi minuti fa i provvedimenti da parte del giudice sportivo in Coppa Italia. Dopo i quarti di finale, che hanno visto i nerazzurri protagonisti contro la Fiorentina solo poche ore fa ed il Napoli corsaro al San Paolo contro la Lazio, i partenopei dovranno fare a meno di un difensore per la gara d’andata delle semifinali.

Si tratta infatti di Elseid Hysaj, espulso nel corso del primo tempo della sfida giocata e vinta contro la Lazio. L’esterno albanese salterà la prima delle semifinali in programma contro la Beneamata vista la giornata di squalifica accumulata contro i biancocelesti. Due giornate invece a Lucas Leiva dopo il match con i partenopei, una anche per Dalbert, Conti ed il tecnico della Fiorentina Iachini dopo la sfida con l’Inter. Il Napoli perde dunque un protagonista: nel match di andata delle semifinali non ci sarà infatti Hysaj.

