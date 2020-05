Repubblica – Coppa Italia, subito caos e polemiche. La Lega pensa alla rivoluzione: addio ai supplementari?

L’ipotesi di riniziare il 13 giugno con la Coppa Italia non è stata accolta positivamente dalle quattro semifinaliste. Il clima è bollente, l’Inter ha minacciato di scendere in campo con la Primavera mentre il Milan ha preso posizione con il presidente Scaroni.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, tutte le squadre non vorrebbero giocarsi il trofeo in quattro partite che si preannunciano delle vere e proprie incognite. Un’idea per convincerle potrebbe essere quella di cancellare i supplementari: in caso di parità, subito rigori per risparmiare energie ed evitare il problema del caldo.

