Coppa Italia, l’Inter giocherà a San Siro i quarti di finale: oggi si decide l’avversario

Nella giornata odierna, come ricordato questa mattina nell’edizione del Corriere dello Sport, sono in programma altre tre gare degli ottavi di finale, tutte sfide di Serie A. L’Inter, ovviamente avrà gli occhi puntati, su Fiorentina e Atalanta, dal momento che ai quarti di finale incrocerà la vincente del match. E, a prescindere dal verdetto finale dell’incontro, i nerazzurri sono certi di disputare in casa il prossimo turno.