Coppa Italia, Mertens punta l’Inter: il belga brucia le tappe per il rientro

Ha raggiunto Marek Hamsik in cima alla classifica dei gol segnati con la maglia del Napoli, festeggiando contro il Barcellona prima di dover abbandonare il campo per infortunio. Dries Mertens, nell’estasi post esultanza, ha baciato il simbolo degli azzurri alimentando i dubbi in merito al suo futuro. Le incertezze maggiori però, sempre relative in particolare anche all’Inter, arrivano dalle condizioni fisiche del belga, costretto al ko da un calcione di Busquets al San Paolo.

La sua presenza nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri sembrava a rischio anche se, in base a quanto riportato dai giornalisti di Sky Sport, l’attaccante tornerà in campo proprio contro la squadra di Conte. Costretto a saltare il match di campionato con il Torino, Mertens stringerà i denti per tornare contro i nerazzurri, con la speranza di trascinare i partenopei all’ultimo atto della competizione.

