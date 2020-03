Coppa Italia, Napoli-Inter verso il sold out: pochissimi tagliandi disponibili

Prezzi popolari e sold out ad un passo per Napoli–Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma giovedì sera al San Paolo, dopo la vittoria del Meazza grazie al gol di Fabian Ruiz. Curve a 14 euro, Distinti a 25,00, fino ai 60 per la Tribuna Posillipo. Quasi esauriti tutti i settori. Pochi i tagliandi attualmente disponibili in tribuna e nelle curve inferiori. Non mancherà, dunque, il calore dei supporters partenopei.

Il club di De Laurentiis ha comunicato sul sito ufficiale le modalità di acquisto dei tagliandi. Come noto, non potranno essere presenti al San Paolo i tifosi provenienti dalle zone rosse del Coronavirus (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, le province di Pesaro-Urbino e Savona).

