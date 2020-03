Coppa Italia nel caos, spunta l’ipotesi della finale in programma ad agosto

Campionato paralizzato e tantissime gare da recuperare per Serie A e Coppa Italia, con il calcio italiano sempre più nel caos ed ora costretto a vedere i propri protagonisti in campo a porte chiuse per un mese. Questo lo scenario in cui si presentano i nerazzurri di Antonio Conte, attesi dal big match con la Juventus dopo il nuovo disegno che riguarda da vicino il calendario interista.

Nelle scorse ore La Repubblica ha analizzato nello specifico la situazione della Coppa Italia, raccontando infatti un’ipotesi decisamente particolare. Il quotidiano ha aperto alla possibilità di concludere la competizione ad agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali in programma a maggio e la finale invece dopo la disputa degli Europei. Una situazione che, racconta il quotidiano online, andrebbe a stravolgere il torneo vista anche la sessione di calciomercato che può ridisegnare le squadre protagoniste. Regna il caos nel calcio italiano, con i nerazzurri di Conte ancora in attesa di conoscere la data per recuperare il match con la Sampdoria.



